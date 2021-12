Bandido morre ao roubar pizzaria no Rio Vermelho

Um grupo de bandidos armados assaltou a pizzaria Santos de Casa, na noite deste domingo, 14, na rua Almirante Barroso, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Os quatro bandidos foram surpreendidos por um policial civil à paisana, que estava no estabelecimento e reagiu ao assalto.

Durante a troca de tiros, um dos criminosos, de nome não revelado, morreu após levar um tiro na nuca e outro na cabeça, enquanto tentava fugir dentro do Fiat Idea roubado de placa OZD-8559, que foi alvejado. Já os outros três fugiram a pé.

De acordo com as informações dos moradores, o crime aconteceu por volta das 20h. Testemunhas afirmaram também que o clima de terror tomou conta da rua após o som de muitos tiros durante a ação dos criminosos.

"Quando sai de casa ouvi três disparos. Logo depois, ouvi novamente uma sequência de tiros", informou um morador, que não quis se identificar.

A porta e vários artigos dentro da pizzaria ficaram destruídos durante o tiroteio. Uma outra casa vizinha ao estabelecimento, e onde o carro dos criminosos estava estacionado, também recebeu vários tiros.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar atendimento ao bandido, mas ele morreu antes de ser socorrido. O corpo foi retirado por volta das 2h desta segunda, 15.

Os policiais da 12º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) também estiveram na cena do crime colhendo informações sobre o caso.

