Bandido invade hotel e rouba clientes no Centro

O Hotel Portal do Politeama, localizado no Centro, foi alvo de um bandido na noite deste sábado, 27, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), um indivíduo invadiu o estabelecimento e levou o dinheiro do caixa e celulares dos clientes que estavam na recepção.

Ainda segundo a Stelecom, testemunhas relataram que o bandido fugiu do local andando, sentido o bairro do Campo Grande. A polícia militar chegou a fazer rondas no local, mas o suspeito não foi encontrado.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o hotel, mas os funcionários não quiseram se pronunciar e informaram que somente o gerente poderia fornecer informações, mas que ele não estava no local.

