Bandido é preso durante assalto a ônibus em Ondina

Policiais militares da 12ª CIPM prenderam em flagrante um assaltante dentro do ônibus que fazia a linha Aeroporto-Praça da Sé, na avenida Oceânica, em Ondina. A ação aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 9, enquanto o criminoso ainda estava no coletivo com os pertences dos passageiros roubados.

Na hora do crime, os policiais faziam abordagens preventivas na região. Ao flagrar o assaltante, a guarnição pediu reforço e prendeu em flagrante o criminoso, que portava uma arma de fogo.

A PM apreendeu o revólver calibre 38, seis relógios, R$ 135,00 em espécie, chips de operadora de celular e uma corrente de prata.

O suspeito de 33 anos, que já foi preso três vezes por roubo a ônibus, foi encaminhado para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), unidade da Polícia Civil que fica na Baixa do Fiscal. Não houve feridos.

adblock ativo