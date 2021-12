Bandido é preso com tecnologia para arrombar carros

A cada dia, a bandidagem vem se aperfeiçoando e reinventando algumas modalidades de crime. Parece que aquela velha prática de usar chave de fenda para arrombar portas de carro está em desuso.

Pelo menos foi o que constataram as Polícias Civil e Militar ao prenderem o sergipano Saulo Vieira Bispo, 30, minutos após ele arrombar um veículo usando um aparelho que bloqueia o sinal do alarme de carros.

Saulo foi detido, nesta semana, no Loteamento Colina de Itapuã, em Itapuã, por policiais militares da 82ª CIPM (Paralela) e encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Ele e mais dois comparsas tentaram furtar os pertences que estavam dentro do carro de um cliente da concessionária Toyota Terra Forte, na Paralela. Contudo, foram surpreendidos pela vítima, que acionou a polícia. Os outros homens fugiram.

Em conversa com a reportagem, Saulo revelou que, antes de arrombarem o carro na Terra Forte, o trio já havia violado outros veículos. "Uns três, uns cinco, por aí. Não tenho lembrança", afirmou o suspeito, dizendo não saber ao certo quantos carros havia arrombado.

Com o sergipano, foram apreendidos um notebook, um MacBook, um iPod, R$ 305 em cédulas, R$ 124 em moedas, 5 pesos argentinos, 5 euros, dois aparelhos de som, dois HDs externos, três bloqueados de sinal de alarme e outros pertences de vítimas.

O bandido utilizava um aparelho que bloqueia o sinal do alarme de carros (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Dicas para os motoristas

Um Volkswagen Voyage City cinza (FQP 6368) foi usado na ação e abandonado pelos suspeitos na hora da fuga. O veículo estava com a placa adulterada e foi apreendido. Conforme Saulo, o carro pertence a um amigo que mora em Aracaju, no estado de Sergipe, que ele pediu emprestado. "Sou taxista e pedi a meu amigo para fazer um frete. Meu carro está quebrado", diz ele. De acordo com Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV, é preciso que os proprietários de carros fiquem alertas ao acionarem o dispositivo de segurança do veículo. "Sempre que parar o carro e acionar o alarme, confira se as portas estão travadas, se realmente estão fechadas. Os ladrões podem estar por perto usando o bloqueador", analisou Barbosa.

