Bandeirão da Copa será estendido no Bonfim

Com 3.064 metros, o Bandeirão da Copa, projeto pedagógico premiado pela Federação Internacional do Futebol (Fifa) em 2014 como representante do Brasil, será estendido na Igreja do Bonfim no próximo sábado, 9.

Desde 1986, o Centro Estudantil Santa Rita, no bairro de Roma, realiza a ação, aproximando a escola da comunidade. A proprietária da escola, Maria José Barreto Costa, conhecida no bairro como pró Lia, conta como o projeto sem fins lucrativos mobiliza a comunidade.

“Já estou com 74 anos e quero continuar com o bandeirão até morrer. É importante distrair as crianças fazendo disso aprendizado”, conta pró Lia.

A bandeira que começou com 500 metros, ainda tem parte do tecido inicial. Desde dezembro do ano passado, o bandeirão está em construção e recebeu diversas doações da comunidade e de outras regiões.

Doações

De São Paulo vieram cerca de 30 metros de tecido, além de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Este ano, doações também vieram dos Estados Unidos, França e Portugal.

No dia 9, a partir das 15h, em palco na entrada da escola ocorrem apresentações dos estudantes que irão entoar o Hino Nacional, antes da caminhada até a Igreja do Bonfim. Na companhia de fanfarras e minitrio, o bandeirão será estendido do terraço do templo até a escadaria.

Durante o trajeto, será feita uma parada na passagem pela sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) para prestar homenagem à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres. “Se o Brasil ganhar esta copa, faremos a promessa de voltar lá para agradecer”, diz Érica Costa, coordenadora do projeto.

Ao longo do ano, os professores da escola trabalham com temas relacionados ao campeonato mundial. Cada turma recebe blocos com quatro países que participarão dos jogos.

Os professores buscam, por meio das disciplinas, conhecer a história, cultura, linguagem e as representações das bandeiras de cada nação.

José Nilton Junior, professor, conta que a partir da interação com os jogos, a rejeição pela matemática pode ser superada.

“Trabalhamos estatísticas, comparando os saldos das copas anteriores, construímos gráficos, além de ficar de olho nas jogadas de Neymar Jr. para medir a velocidade da bola, por exemplo”, conta o professor.

“Já começamos calculando o bandeirão e chegamos aos 3.064 metros quadrados finais”, relata o professor.

Também professor da escola, Rafael Oliveira trabalha com formas geométricas e cores das bandeiras observando os aspectos da formação para elaboração do bandeirão com os alunos. Para ele, o mais importante é a possibilidade de aproximar a escola da comunidade.

“A integração da escola com a comunidade é um dos pontos mais expressivos do projeto. A confecção é coletiva. É um importante momento de resgate de valores cívicos e da pátria”, destaca o educador.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

