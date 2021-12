Banda soteropolitana pode tocar em grande festival de música da Europa

Com intuito de divulgar o seu trabalho Brasil à fora, a banda de rock soteropolitana, Alquímea, está participando do concurso EDP Live Bands Brasil 2019. Os vencedores do evento irão tocar no “NOS Alive” em Portugal, um dos maiores festivais da Europa, e gravará um máster de um CD.

Formada em 2012, Alquímea possui letras que se inspiram na temática da sustentabilidade/preservação ambiental e das transformações humanas, chamando a atenção para o despertar de um novo estado de consciência. A formação da banda conta com Geo Benjamin (Voz\Guitarra), Petão (Baixo) e Állefe (Bateria).

A 4ª edição do concurso, promovido pela EDP Brasil, encerra sua fase de inscrição nessa terça. 12. Após isso, serão iniciadas as votações das bandas, com data de encerramento prevista para o próximo dia 21 de março. Após passar por todas as etapas, o evento terá sua fase final em um concerto ao vivo, marcado para o dia 27 de abril.

O grande evento europeu "NOS Alive" ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de junho. Com data da apresentação dos vencedores ainda indefinida.

