Banda New Hit desiste de participar do Festival de Pagode

A banda New Hit desistiu de participar do Festival de Pagode, que acontece no dia 21 de outubro, no Wet'n Wild. De acordo com informações da Salvador Produções e Entretenimento, os integrantes alegaram falta de "condições psicológicas para fazer o show e levar alegria ao público". O vocalista do grupo, Eduardo Martins Daltro, o Dudu, de 19 anos, é o que está mais abalado com a situação, informa a assessoria de imprensa da produtora.

O grupo não será substituído no Festival de Pagode, que está mantido com outras oito atrações. A empresa que iria patrocinar o evento, a cervejaria Skol, manteve a decisão de suspender o apoio ao festival, anunciada na noite desta quinta-feira, 4. O show foi divulgado nas redes sociais como a volta do grupo aos palcos, mas gerou manifestações contrárias dos internautas. Com a saída da Skol, a Salvador Produções está em busca de novos patrocinadores. Por enquanto, ainda não há empresas interessadas.

adblock ativo