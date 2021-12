Banda de reggae Ponto de Equilíbrio é assaltada em Salvador

Os integrantes da banda de reggae carioca Ponto de Equilíbrio foram vítimas de um assalto na madrugada deste sábado, 23, por volta de 3h20, quando voltavam de um show em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van que levava os músicos foi abordada por sete homens armados na BR-324, nas proximidades do bairro de Valéria, que anunciaram o assalto.

Os criminosos levaram os pertences pessoais dos ocupantes, como o dinheiro do cachê, no valor de R$ 11 mil, e celulares. De acordo com o depoimento das vítimas, um dos assaltantes aparentava sem menor de idade.

Em contato com o site especializado Surforeggae, o produtor Arthur Galvão ressaltou que eles foram levados para uma favela na região e agredidos. "Foi horrível, tomamos coronhada e tapas na cara. Estávamos no meio da favela, e nos fizeram deitar na lama e de costas. Pensei o tempo todo que ia morrer. Por mais de uma vez dispararam contra nossa cara, mas a bala não saiu. Um deles dizia o tempo todo 'Vamos matar só um!'", revelou. Após as agressões, eles foram liberados pelos criminosos.

Neste sábado, a banda volta a se apresentar na Bahia, desta vez na cidade de Feira de Santana. O show acontece na Estação da Música, a partir das 21h.

