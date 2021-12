Bancos fecham nesta quinta por conta do feriado municipal

As agências bancárias de Salvador estarão fechadas nesta quinta-feira, 20, por conta do feriado municipal decretado pelo prefeito ACM Neto, em decorrência do jogo entre as seleções do Uruguai e Nigéria, na Arena Fonte Nova, válido pela Copa das Confederações.

Os clientes podem realizar as operações desejadas por meio dos caixas eletrônicos, internet banking e telefone, ou nas casas lotéricas, agências dos Correios, supermercados e estabelecimentos comerciais credenciados.

