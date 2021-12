Bancos de sangue estão com estoques deficientes

Faltam cinco dias para a abertura oficial dos jogos da Copa do Mundo no Brasil, e a situação do estoque de sangue para transfusões na capital baiana é considerada crítica.

Nos dois maiores bancos da cidade, o nível de sangue e plaquetas está muito aquém do necessário para a realização de um grande evento esportivo internacional.



Na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), em Brotas, dos oito grupos sanguíneos normalmente coletados, apenas um (AB+) está com estoque próximo à metade da quantidade ideal.



No Serviço de Transfusão de Sangue (STS), banco de sangue localizado em Nazaré que oferece suporte a onze grandes hospitais da cidade, o estoque é satisfatório apenas para os tipos B+, AB+, B- e AB-. A reserva dos demais é considerada insuficiente.



Campanha



A Hemoba promove hoje a campanha Sabadão Solidário, que será repetida no próximo dia 14. A instituição funciona em regime de plantão, das 7h30 às 18h30, para receber doações de todos os tipos sanguíneos.



Durante o mês de junho, o STS também funciona em horário diferenciado. O doador pode contribuir com o banco de sangue das 7h às 13h.



De acordo com a diretora de hematologia da Hemoba, Daisy Gomes, há escassez de doações durante todo o ano, no entanto, com a proximidade da Copa, somada aos festejos juninos, é preciso conteúdo reserva para todos os tipos de sangue.



"A quantidade de sangue que temos hoje em nosso banco é insuficiente para dar conta da demanda da capital. Nos próximos dias, a previsão é que cheguem 700 mil turistas a Salvador. Então, a situação, que já é frequentemente preocupante, se torna ainda mais grave", preocupa-se a gestora.



O gerente do STS, José Jorge Santiago, acredita que a quantidade de sangue necessária para o período da Copa do Mundo é semelhante à que é prevista para o Carnaval em Salvador.



"Para que a quantidade de sangue se aproxime do ideal, é necessário ter em reserva cerca de 2,5 mil bolsas de todos os grupos sanguíneos. Hoje, arrecadamos duas mil de apenas alguns tipos", explicou Santiago.

