Banco promove “Feirão de Natal” em leilões online de imóveis

Com desconto de até 72% em 800 unidades do país, o banco Santander vai oferecer um Feirão de Natal para comprar imóveis em condições especiais. As propriedades estão disponíveis por meio de leilões online até o dia 18 de dezembro, às 14h.

Todas as propriedades terão facilidades de compra, como o início do pagamento somente em fevereiro de 2019 e financiamento em até 420 meses. Além disso, há 10% de desconto para pagamento à vista e os débitos de condomínio e IPTU já vêm quitados.

Os pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, Mega Leilões e Zukerman em todas as regiões do Brasil. Todos os imóveis podem ser acessados por meio do link www.santanderimoveis.com.br.

