Banco é multado em R$1 mi após descumprir Lei dos 15 Minutos

A agência das Mercês do banco Itaú foi multada em R$ 1.033.600 por descumprimento da Lei nº 5.978/2001, conhecida como"Lei dos 15 minutos", e de outras regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-Ba), os casos foram apurados em dias alternados de fiscalização na agência. Após a confirmação, foi aberto um processo administrativo.



A empresa pode apresentar um recurso administrativo, que será apreciado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). A penalidade, aplicada pelo Procon, órgão da SJDHDS, será recolhida para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Itaú Unibanco informou, por nota, que está avaliando a situação e atuará no que for necessário para garantir o atendimento adequado aos clientes da região. O banco disse, ainda, que tem foco constante na qualidade do atendimento prestado por suas agências e oferece diversos canais de atendimento alternativos, como caixa eletrônico, débito automático de contas e utilização de meios digitais.

