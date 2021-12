Bancários realizam protesto contra independência do BC

Cerca de 60 funcionários do Banco Central (BC) realizaram uma manifestação na manhã desta quinta-feira, 2, por volta de10h, em frente à sede da instituição, na avenida Anita Garibaldi, em Salvador.

Segundo informações do Sindicato dos Bancários, o grupo protestava contra a independência do BC, com o objetivo de "reafirmar a posição da categoria contra a independência do Banco Central, assunto muito debatido nos últimos meses".

