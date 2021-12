Bancários protestam no Comércio e impedem entrada de funcionários

Representantes dos bancários de Salvador protestam na manhã desta sexta-feira, 14, na frente do Banco do Brasil da avenida Estados Unidos, no Comércio, em Salvador.

Os bancos estão fechados com grandes e os funcionários aguardam na frente dos prédios. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a categoria estaria no local desde as 8h30 impedindo que funcionários do call center entrassem para trabalhar.

O Portal A TARDE tentou contato com o Sindicato dos Bancários da Bahia, mas não obteve êxito até a publicação desta matéria.

