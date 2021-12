Bancários fecham agência do Bradesco em protesto contra demissão de gerente

Após o encerramento da greve dos bancos, que durou 15 dias em todo o estado, a agência bancária do Bradesco, localizada no Suarez Trade Center, na avenida Tancredo Neves, em Salvador, amanheceu fechada nesta sexta-feira, 15. Desta vez, o que motivou o fechamento da unidade foi a demissão de um gerente, segundo informou o Sindicato dos Bancários na Bahia, que lacrou a porta da agência.

De acordo com a entidade, o funcionário, que não teve sua identidade revelada, foi vítima de assédio moral e demitido nesta quinta-feira, 14, após passar por problemas de saúde. "Ele foi simplesmente demitido após ficar afastado alguns dias devido a problemas de saúde ligados à sua função. Os problemas foram agravados pela permanência em pé durante várias horas para impedir que os clientes entrassem na agência e o tempo de atendimento superasse os 15 minutos, permitidos por lei", afirma o Sindicato em comunicado oficial emitido no seu site.

Ainda segundo o comunicado, o gerente foi acusado, injustamente, de falta de comprometimento. "O bancário foi demitido mesmo tendo trabalhado durante todo o período da greve da categoria. Ele chegava às 5h30 da manhã para trabalhar e era o segundo mais produtivo da unidade, sendo inclusive cotado para ser gerente-geral da agência", completa a entidade.

A assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários da Bahia informou que os bancários só pretendem reabrir a agência após a direção do banco prestar esclarecimentos sobre a demissão e garantir os direitos do trabalhador.

A reportagem de A Tarde On Line tentou contato com a assessoria de comunicação do Bradesco, em São Paulo, mas o banco não atendeu às ligações.

