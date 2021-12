Bancários entram em greve por tempo indeterminado

Os bancários entraram em greve na manhã desta quarta-feira, 29, por tempo indeterminado. A categoria, que decidiu pela paralisação em assembleia realizada na noite desta terça, resolveu não aceitar os 4,29% propostos pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e reivindica 11% de reajuste salarial, valorização dos pisos salariais, melhoria na Participação nos Lucros e Resultados (PLR), melhores condições de trabalho, entre outros ítens. Apenas o atendimento aos aposentados está sendo mantido.

Desde o início da manhã desta quarta-feira, piquetes são realizados em frente aos bancos e os sindicalistas tentam mobilizar os funcionários de todas as agências da região da Avenida Sete de Setembro, no Centro da cidade. No bairro do Comércio, quase todas as agências bancárias amanheceram fechadas, com exceção da agência do Bradesco, que manteve o funcionamento normal.

Segundo o diretor de imprensa do Sindicato dos Bancários da Bahia, Adelmo Andrade, que participa dos atos, todos os funcionários dos bancos públicos estão aderindo ao movimento e as atividades devem ser paralisadas aos poucos.

"Apenas funcionários dos bancos privados estão resistindo a participar da greve. Mas, se não houver acordo com o governo e o movimento continuar por mais dias, acredito que todos venham a aderir ao nosso movimento", afirma.



Clientes do Banco do Brasil no Comércio, em Salvador, são surpreendidos por greve da categoria



Para a funcionária pública federal Rosângela Almeida, que foi surpreendida quando tentava utilizar os serviços de uma agência bancária no centro da cidade, o movimento de greve não pode prejudicar a população. "Não sabia da greve e acabei vindo ao banco. Que eles façam mobilização para lutar pelos seus direitos, mas que também olhem pelo povo", reclama.

Patrões - De acordo com a Fenaban, a proposta oferecida pelos bancos assegura aos bancários uma séries de ganhos que outras profissões não possuem. "Com o reajuste de 4,29%, a média salarial da categoria vai para R$ 4.111, uma das maiores do país. Além disso, eles têm uma jornada de trabalho de 30 horas semanais com semana de cinco dias, enquanto outras categorias têm uma jornada de 44 horas semanais", justifica a entidade por meio de comunicado emitido no seu site.

No ano passado, os bancários de todo o país paralisaram as atividades durante cerca de um mês. Na oportunidade, a categoria conseguiu um aumento de 6% nos salários. Em todo o Estado, existem 769 agências bancárias com 18 mil funcionários. Já na capital baiana, são 251 agências com um total de 8 mil bancários em atividade.

* Com informações de Paula Pitta / A Tarde

