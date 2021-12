Bancários em greve fazem caminhada na avenida Sete

Cerca de 300 bancários, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), participaram de uma manifestação na avenida Sete de Setembro na tarde desta quarta-feira, 7. A mobilização aconteceu, conforme a assessoria do sindicato da categoria, para "conversar com a população sobre os motivos da greve".

Segundo a entidade, o objetivo é chamar atenção da sociedade para a greve e mostrar a lucratividade dos bancos. Depois da ação, que durou cerca de duas horas, uma assembleia no Ginásio de Esportes dos Bancários (Aflitos) deverá traçar estratégias que fortaleçam a paralisação, nesta quinta-feira, 8.

A greve nacional começou na terça-feira, 8. Entre as reivindicações da categoria estão o aumento salarial de 16%, melhorias na participação em lucros e resultados, ampliação de contratações, fim das demissões e combate ao assédio moral. Em seis rodadas de negociação realizadas até agora, a Fenaban ofereceu 5,5% de reajuste salarial aos trabalhadores e não fez contraproposta nos outros itens.

Como driblar a greve

A greve dos bancários não deverá ser usada como argumento para o não pagamento de contas a vencer. Essa é a orientação do Procon-Ba e da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Segundo o diretor de atendimento e orientação do Procon-Ba, Lucas Menezes, existem outras opções que poderão ser usadas para quitar os débitos. "Caixas eletrônicos, internet banking, correspondentes autorizados, postos dos Correios e lotéricas são algumas", informa Menezes.

Juros

De acordo com ele, em situações em que o correntista tem o hábito de dirigir-se ao banco para realizar o serviço, os juros devem ser abonados. "Mas, são raríssimas exceções. Porque ainda tem gente que não tem familiaridade com a internet, nem com outros meios", explica Menezes.

Aquele consumidor que tentou por todos esses meios e, mesmo assim, encontrou dificuldades, esse também não terá a obrigação de pagar juros, afirma o diretor do Procon-Ba. "Desde que ele (consumidor) se municie de todos os comprovantes possíveis que atestem as dificuldades encontradas", completa.

