Bancários decidem entrar em greve no dia 6

Bancários de toda a Bahia disseram 'não' à proposta Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira, dia 6 de outubro. Decisão foi tomada em assembleia realizada no início da noite desta quinta-feira, 1º, no Ginásio de Esportes, Ladeira dos Aflitos, em Salvador,

Na página oficial no Facebook, o Sindicato do Bancários da Bahia, postou: "Está decidido. Os bancários da base do Sindicato da Bahia aprovam a greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira. Muito bem! Resposta à altura da proposta dos banqueiros".

A decisão pela greve ocorre depois de negociação com a federação dos bancos em que os bancários receberam uma proposta de 5,5% de reajuste nos salários com mais R$ 2.500 de abono fixo.

A categoria pede reajuste salarial de 16%, sendo 5,6% de aumento real e 9,88% referentes à perda da inflação, além de mais segurança e contratação para prestar atendimento humanizado.

adblock ativo