Bambara anuncia encerramento das atividades

O restaurante Bambara vai fechar as portas no dia 2 de agosto. O anúncio foi feito em sua página oficial do Facebook.

O Bambara se notabilizou por abrigar um público mais maduro, que buscava na dança uma maneira de se divertir e conhecer gente nova.

Nos últimos meses, o restaurante diminuiu seu horário de funcionamento, passando a fechar aos domingos, dia em que antes recebia também um grande público.

A reportagem tentou contato com algum responsável pelo estabelecimento para saber o porque do fechamento, mas não obteve sucesso.

adblock ativo