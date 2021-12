Bali Beach é demolida pela Sucom nesta terça

A estrutura da casa de shows Bali Beach, em Piatã, foi demolida na manhã desta terça-feira, 26, pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). A ação faz parte do projeto de reordenamento da orla de Salvador, realizado pela prefeitura e cujo estabelecimento não estava incluído.

De acordo com o superintendente do órgão, Sílvio Pinheiro, a Bali Beach - antigo Casquinha de Siri - estava com o contrato de uso do espaço vencido há anos.

"Quando nós assumimos a gestão, pedimos que eles desocupassem o imóvel, mas eles solicitaram um prazo de 60 dias para se organizarem. Nós concordamos, mas, depois do prazo, a Secretaria da Fazenda pediu a desocupação e eles não o fizeram", afirma.

Além deste, os restaurantes Língua de Prata e Jangada também estão na mira da prefeitura. Segundo Sílvio, um problema judicial impede a demolição e retomada da área.

Após a retirada dos estabelecimentos, a prefeitura inicia a implantação de novos equipamentos de praia. "Eles estão de acordo com o que foi estabelecido na Justiça Federal e fazem parte de todo o processo de requalificação da orla. A gente não vai concordar em ser taxado como a orla mais feia do Brasil", enfatiza o superintendente.

Público x Privado

Segundo Sílvio Pinheiro, a Sucom já vinha conversando há cerca de um ano com o empresário Cal Adam, proprietário da Bali Beach, mas não se chegou a um entendimento. Apesar disto, o empresário foi avisado sobre a ação e o estabelecimento se encontrava fechado.

"É uma área pública, por isso você não pode dar a quem quer que seja sem um devido processo. Já há uma licitação com vencedores, que vão construir novos equipamentos com toda a formatação jurídico-legal. Nós continuamos à disposição do empresário, caso ele ache uma forma de se inserir no projeto da orla, com novos investimentos e restaurantes", complementa.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com o empresário Cal Adam pelo telefone celular, mas não obteve êxito até a públicação desta matéria.

