Baleiro morre por se recusar a vender droga

O adolescente Leandro de Jesus Santos, de 17 anos, foi assassinado com 11 tiros na noite de segunda-feira, 4, quando conversava com três amigos ao lado da casa onde morava com a mãe a as irmãs na Alameda Verão, na localidade conhecida por Casinhas, em Plataforma. Amigos afirmam que ele foi executado por ter se negado a vender drogas para o traficante Ednelson Nascimento da Conceição, conhecido como Mágico.

Os relatos dão conta de que o adolescente era pressionado por traficantes desde fevereiro. "Os traficantes do bando de Ednelson iam pessoalmente até Leandro. Ele me contou sobre as ameaças, quando já não aguentava mais", afirmou um amigo, que preferiu não se identificar por medo de sofrer represálias.

Leandro era usuário de maconha, mas não devia a traficantes, segundo os amigos. "Ele usava maconha e trabalhava para sustentar o vício dele. Não devia nada a eles. Não pegava fiado de jeito nenhum", contou outro amigo. O jovem trabalhava como baleiro e também vendia água mineral nos ônibus.

De acordo com informações da Polícia Civil, o adolescente e os amigos foram surpreendidos por dois homens que atiraram em direção a eles. Diferentemente dos amigos, Leandro não conseguiu correr. Dos 11 tiros, quatro atingiram a cabeça.

O caso é investigado pela 3ª Delgacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios. O celular do delegado Jamal Amad, coordenador da 3ª DH, estava desligado durante a tarde e início da noite.

A reportagem buscou o major Humberto, comandante da 14ª CIPM (Lobato), para saber se a polícia sabe da ameaça sofrida por moradores para vender drogas para Mágico, mas ele disse que não poderia falar porque estava em reunião. "A história que eu tenho [sobre a morte do adolescente] não é bem essa que estão falando", afirmou o major, por telefone. No início da noite, ele não atendeu às ligações. À tarde, o celular de Nilton Borba, titular da 5ª DT (Periperi), também estava desligado.

Recrutamento para tomar 'boca'

Segundo os moradores, Ednelson quer tomar o controle da venda de drogas na localidade das Casinhas e, por isso, tenta 'recrutar' moradores para vender drogas para ele. "Há 15 dias, os traficantes do bando de Ednelson agrediram um adolescente com diversas coronhadas e dois tiros nas pernas", contou um amigo de Leandro.

"Os três irmãos [de São João do Cabrito] também foram assassinados a mando dele pelo mesmo motivo. Os irmãos vendiam drogas e Ednelson queria que eles vendessem para ele", completou o jovem, sob anonimato.

Os irmãos Elias Nascimento Brito dos Santos, 19, João Mateus Nascimento Brito dos Santos, 17, e Tiago Nascimento Brito dos Santos, 15, foram assassinados por um grupo de jovens dentro da casa onde moravam, na Travessa Noroeste, uma transversal à Rua dos Ferroviários, em São João do Cabrito. Foram tantos os tiros, que a perícia do DPT não conseguiu contar.

Na ocasião do assassinato dos três irmão, em São João do Cabrito, policiais da 5ª DT (Periperi) receberam informações de que os suspeitos do crime eram traficantes do bando de Ednelson, que chegou a ser apontado pelo delegado Nilton Borba como o "cara que mais preocupa no Subúrbio Ferroviário atualmente".

Moradores disseram que o bando liderado por ele anda fortemente armado, inclusive, com metralhadora e fuzil. Há relatos de roubos praticados pelo bando dele nas casas dos moradores. "Ele se acha o poderoso, oprimindo todo mundo, desfilando com armamento pesado", disse um morador. "A gente anda assustado, não dorme direito, não vive direito. A gente vegeta", completou.

