Duas baleias foram vistas nesta segunda-feira, 2, dando um 'show' de acrobacias em plena Baía de Todos-os-Santos. A ação dos animais na orla da Barra foi registrada e divulgada pelas redes sociais.

A chegada das baleias à costa da Bahia é comum nesta época do ano, quando elas migram para as águas mais quentes para reproduzir. Normalmente, a temporada das baleias começa no mês de julho e segue até novembro.

Da Redação Baleias dão show de acrobacias na Baía de Todos-os-Santos

Entretanto, somente nos últimos dias, duas baleias foram encontradas mortas em Salvador. A primeira delas, que havia encalhado no terminal do ferryboat, apareceu morta na Ilha dos Frades. A segunda, que encalhou na praia do Jardim de Alah, foi retirada por agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb)

adblock ativo