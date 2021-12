Uma baleia foi encontrada morta na Ilha de Frades, na Baía de Todos-os-Santos. A informação é que o animal é o mesmo que ficou encalhado no Terminal Marítimo de São Joaquim, na manhã da última sexta, 22, segundo a assessoria do Instituto Baleia Jubarte.

Ainda de acordo com o órgão, um mestre de barcos viu o animal no domingo, 24. Uma equipe do instituto está indo para o local.

Da Redação* Baleia que encalhou em São Joaquim é achada morta na Ilha dos Frades

Ainda no domingo, o corpo de outra baleia foi encontrado na praia do Jardim de Alah. De acordo com banhistas, o animal já estava no local desde a noite de sábado, 23.

A operação de retirada ocorreu na manhã desta segunda, 25, e foi realizada pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que deve ser acionada para retirar o corpo de ilha.

