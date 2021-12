Um filhote de baleia jubarte apareceu na manhã desta sexta-feira, 22, no Terminal de São Joaquim, no bairro da Calçada, em Salvador.

O animal apresenta ferimentos e possivelmente se perdeu da família. A área em que ela se encontra, que não faz contato com as embarcações em trânsito, foi isolada. Imagens feitas por passageiros que aguardavam para embarcar registram o movimento da baleia, que está ferida.

A Internacional Travessias Salvador, concessionária que administra o sistema, acionou o Instituto Baleia Jubarte, que mandará uma equipe de resgate. A área foi isolada.

Da Redação Baleia jubarte encalha no terminal do ferryboat em São Joaquim

O sistema ferryboat segue em operação com saídas a cada 30 minutos. "A Internacional Travessias permanece em contato como Instituto Baleia Jubarte e coloca sua equipe à disposição para auxiliar no que for necessário", esclareceu a empresa em nota.

Baleia jubarte encalha no terminal do ferryboat em São Joaquim | Foto: Divulgação/ATarde

