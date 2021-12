Baleia jubarte é encontrada morta na praia de Ondina

Uma baleia jubarte, de aproximadamente 13 metros, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira, 8, em estado de decomposição, na praia de Ondina, próximo ao Hotel Othon, orla de Salvador. Esse é o primeiro registro de encalhe da espécie na capital baiana, nesta temporada, segundo o Instituto Baleia Jubarte, que enviou uma equipe ao local para examinar o animal.

Para o coordenador ambiental do Instituto, Sérgio Cipolotti, a baleia deve ter morrido em alto-mar e sido trazido pela força da maré. "As causas são desconhecidas e o avançado estado de decomposição inviabiliza a análise do material coletado", informa o biólogo.

A jubarte ainda se encontra na praia. Caso ela não retorne ao mar quando a maré subir, haverá, nesta quinta-feira, uma ação de tentativa de remover o corpo do animal do local.

No final do mês passado, outra ocorrência foi registrada na Bahia. Uma baleia jubarte foi encontrada morta em Abrolhos, extremo sul baiano. Na ocasião, um turista entrou em contato com a equipe do Instituto e avisou sobre o encalhe.

A temporada das baleias jubarte no Brasil e, consequentemente, no litoral baiano, teve início no mês de julho. Elas chegam nesta época do ano e ficam até meados de outubro, em busca de águas mornas para acasalar e ter filhotes. Durante o período são esperadas mais de 10 mil delas no litoral do País e, com isso, também aumentam as ocorrências de encalhe da espécie.

adblock ativo