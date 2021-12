Baleia Jubarte é encontrada morta na Praia da Boa Viagem

Mais uma baleia jubarte foi encontrada morta e encalhada na Praia da Boa Viagem, em Salvador, nesta quinta-feira, 21. De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, ainda não é possível identificar a causa da morte, já que o corpo do animal está longe da areia, o que dificulta o acesso da equipe do instituto.

O projeto informou que um grupo deve ir ao local na manhã desta sexta-feira, 22, para analisar se a maré já trouxe a baleia para próximo da areia da praia, o que possibilitaria o acesso ao corpo. Se a aproximação ocorrer, os profissionais do instituto irão verificar se o animal possui alguma doença, além de coletar amostra para análise.

Com a baleia já na areia, também será possível fazer a retirada do corpo. O serviço será realizado pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Segundo a bióloga do Projeto Baleia Jubarte, Luena Fernandes, esses animais veem para a costa brasileira entre os meses de julho e outubro, quando é o período de reprodução da espécie. Os encalhes são fenômenos naturais nessa época do ano, que traz cerca de 17 mil baleias para o litoral brasileiro.

Este ano, ainda segundo a bióloga, a Bahia apresentou condições de mar e vento diferentes, causando mais encalhes. "Normalmente, as baleias morrem em alto mar e afundam. Com os fortes ventos, os corpos encalham, o que faz parecer que houve mais mortes, mais, na verdade, a exposição dos casos esteve mais evidente", explica Luena.

Segundo dados levantados pelo projeto, até agora, foram registrados 93 encalhes na costa brasileira, sendo que 38 desses casos aconteceram na Bahia.

adblock ativo