Baleia é encontrada morta na praia de Jardim de Alah

Uma carcaça de baleia jubarte, com cerca 5 metros de comprimento, foi encontrada encalhada neste domingo, 24, na praia de Jardim de Alah, em Salvador.

Segundo informações do Instituto Baleia Jubarte, uma equipe de regate foi encaminhada à praia para a retirada do corpo do animal, que já exala mau cheiro.

De acordo com banhistas, o corpo do animal já se encontra no local desde sábado, 23. O tamanho e o mau cheiro do animal atraíram curiosos que se aproximaram para fotografar.

O mau cheiro e o tamanho da baleia chamam a atenção

Na sexta-feira, 22, um filhote de baleia Jubarte encalhou em uma das baias de atracação do ferryboat no Terminal de São Joaquim, mas conseguiu se desvencilhar em seguida.

adblock ativo