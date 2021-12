Baleia é encontrada morta na praia de Ilhéus

Uma baleia foi encontrada morta na praia Ponta da Tulha, Litoral Norte de Ilhéus (sul do Estado), na manhã desta terça-feira, 21. O animal, que mede aproximadamente 7 metros, pode ser uma Jubarte. É comum que baleias dessa espécie apareçam no litoral baiano entre julho e novembro, período em que os animais estão na fase reprodutiva e vêm para as águas baianas para acasalar.



De acordo com o funcionário da pousada Aiocá, Lindomar de Jesus Dias, a baleia deve ter encalhado à noite. Até o fim da tarde desta segunda-feira, 20, não havia nenhum animal desse porte na praia.



adblock ativo