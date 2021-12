Baleia é encontrada morta na praia de Ilhéus

Na manhã desta segunda-feira, 27, mais uma baleia foi encontrada morta na Praia do Sul, em Ilhéus (sul do Estado), nas proximidades do Condomínio Águas de Olivença. De acordo com o pescador Jurandir Ferreira Lima, morador no local, o mamífero, que mede aproximadamente 10 metros, apareceu no local já morto



Esta é a quinta baleia que morre encalhada na região no mês de setembro, do total de 30 no litoral baiano. Nesse período, é comum que esses animais deixem a Antártida e migrem para o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, em Caravelas, no extremo sul da Bahia, em busca de águas quentes, para acasalar.

