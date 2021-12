Baleia bicuda encontrada morta na praia de Ipitanga é removida

Uma baleia bicuda de aproximadamente quatro metros, encontrada morta por volta das 6h da manhã desta segunda-feira, 25, na praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, foi removida pela equipe do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), no começo desta tarde e está sendo levada para a sede da ONG, onde será submetida a análises. De acordo com Luciano Souto, biólogo do IMA, será feita coleta de tecidos e órgãos como o intestino, para avaliar a possível causa da morte.

O animal pode ter sido vítima de parasitas, um tumor, ou até mesmo velhice. O material também será utilizado para estudos e o esqueleto será integrado ao acervo da ONG. No começo da manhã, Luciano Souto estimava, com base no cheiro que o animal exalava, que o mesmo deveria estar morto há pelo menos 24 horas.

Ao encontrar o animal, Luciano percebeu que se tratava de uma baleia do tipo bicuda.

Quando foi encontrado na praia, o animal foi cercado por aproximadamente 80 curiosos como crianças de diferentes idades, adolescentes e adultos que encostavam no corpo, chegavam bem próximos e até subiam nele para tirar fotografias.

A equipe do IMA, que foi ao local inicialmente, possuía apenas lona, pedaços de madeira e cordas, o que era insuficiente para remover o animal. Eles contaram com o ajuda de reforços para transportá-lo, devido ao peso.

*Com redação de Michele Mendes, do A Tarde On Line.

