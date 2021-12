Baleado solidário: grupo de Cajazeiras faz doações para vítimas da chuva

A equipe de baleado Colorado, formado por mulheres, realizou na noite desta quinta-feira, 5, na base do Corpo de Bombeiros de Cajazeiras 10, em Salvador, a entrega de mais de 100 kg de alimentos não perecíveis.

A ação, denominada 'Baleado Solidário', foi direcionada em sua terceria edição às famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram recentemente na capital baiana.

A concentração no Ginásio de Cajazeiras contou também com a participação de times masculinos da modalidade esportiva, conforme informações do site Fala Cajazeiras.

