Balcão do consumidor atende público na Praça Municipal

A Coordenação de Defesa do Consumidor do Município (Codecon) atende o público, até a próxima sexta-feira, 14, das 9h às 14h, no Balcão do Consumidor instalado na Praça Municipal. A iniciativa acontece em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, no próximo sábado, 15.

De acordo com Assessoria Geral de Comunicação (Agecom), o público poderá ter mais informações sobre os direitos e deveres que regem as relações de consumo, assim como obter exemplares do Código de Defesa do Consumidor, panfletos e cartilhas sobre o tema.

O objetivo é orientar a população, tanto consumidores quanto fornecedores, sobre os próprios direitos e deveres nas relações de consumo. Além de esclarecer possíveis dúvidas, advogados também prestam orientação jurídica aos consumidores, caso necessitem de mediação judicial.

