Balcão de Justiça é opção de atendimento à população

Questões cíveis menos complexas com valor não superior a 40 salários mínimos, como cobrança de dívida e relação de consumo; conflitos de família, como separação judicial, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, fixação de pensão alimentícia e regulamentação de visitas. Estes são alguns dos problemas que as unidades do Balcão de Justiça e Cidadania, instaladas, preferencialmente, em bairros periféricos, podem resolver gratuitamente.

O Balcão visa descentralizar o atendimento jurídico na Bahia. Todo cidadão maior de idade, de preferência economicamente carente, pode recorrer ao serviço, desde que a causa não seja trabalhista ou criminal. Nestes casos, é orientado sobre os procedimentos legais a serem adotados, com encaminhamento aos órgãos competentes.

Segundo informações do Núcleo de Atendimento do Balcão, o trato dos conflitos favorece a mediação e oferece tratamento específico que visa solucionar os casos. Não é necessário que as partes possuam advogados. Os Balcões possuem profissionais capacitados para acompanhamentos indispensáveis.

A comunidade é assistida por estudantes de direito, supervisionados por advogados, que contam com a parceria de instituições governamentais e não-governamentais, geralmente igrejas, clubes e associações.

UNIDADES - Para isto, foram criadas 24 unidades na capital (Águas Claras, Bairro da Paz, Boca do Rio, Cajazeiras X, Castelo Branco, Engomadeira, Federação, Garibaldi, Imbuí, Itapagipe, Itapuã, Liberdade, Lobato, Mussurunga, Nordeste de Amaralina, Pau da Lima, Pelourinho, Pernambués, Piatã, Plataforma, São Caetano, Sussuarana Velha, Tancredo Neves e Valéria) e 21 em cidades do interior do Estado. A maioria dos Balcões funciona no horário da tarde.

De acordo com a supervisora dos pontos da Boca do Rio, Tancredo Neves e Pernambués, Karolinne Gomes, o ano de 2008 foi fechado com 1.634 atendimentos, 482 reclamações efetuadas, 1.152 orientações e encaminhamentos, 271 acordos celebrados, 190 acordos de família e 81 acordos cíveis (extrajudiciais). Isto só no Balcão da Boca do Rio, que foi inaugurado em 18 de dezembro de 2006.



Mais informações:

sobre o Balcão podem ser obtidas pelo telefone 3372-5659 ou no site do Tribunal de Justiça da Bahia – www.tj.ba.gov.br

