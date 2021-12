Balcão de justiça atende casos de família gratuitamente

Divórcio, fixação de pensão alimentícia e reconhecimento espontâneo de paternidade são alguns dos casos que podem ser resolvidos no Balcão de Justiça e Cidadania da Faculdade Social da Bahia (FSBA), em Ondina. O balcão foi criado em parceria com o Tribunal de Justiça do estado com o objetivo de promover a pacificação social, através de sessões de mediação e conciliação.

A atuação do balcão é preponderante nos casos de família, nas situações já citadas e também engloba a mediação dos conflitos cíveis de menor complexidade, bem como o oferecimento de orientação jurídica e a formalização de acordos extrajudiciais.

O atendimento é feito por estudantes de Direito da FSBA, supervisionados por uma coordenação. O Balcão de Justiça e Cidadania funciona de segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h30, na Rua Macapá, n°420, Ondina. Os interessados podem fazer contato pessoalmente nos horários indicados e através de telefone (71) 4009-2933.

