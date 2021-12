Balanço do Procon identifica 32 bancos irregulares em SSA

O Procon divulgou nesta segunda-feira, 28, o balanço da "Operação Bancos", iniciada no dia 14 de abril e concluída na última sexta-feira, 25. Do total de 51 agências fiscalizadas, pelo menos 32 foram autuadas.

Foram autuadas agências como a da Casa Lotérica Imbuí e Caixa Econômica Federal, localizadas no Shopping Caboatã, no bairro do Imbuí; o Itaú, da avenida Sete de Setembro e Santander, do bairro das Mercês; o Santander, da avenida Antônio Carlos Magalhães; o Itaú, de Nazaré; o Bradesco, do Shopping Center Lapa; Bradesco, do bairro do Canela; a Caixa da Barra; o Banco do Brasil do Shopping Iguatemi; o Itaú, da avenida Dorival Caymmi, em Itapuã; o Bradesco do Parque Bela Vista; o Banco do Brasil e Banco Bradesco, de Cajazeiras; o Banco do Brasil, de Brotas; o Itaú, do Caminho de Areia; Bradesco da Calçada; Itaú do Comércio; um Itaú, do Comércio; outro Itaú e Banco Bradesco, do Rio Vermelho; Caixa de Itapuã; outro Itaú do Salvador Norte Shopping; o Bradesco de Itapuã; o Banco do Brasil, do Aeroporto; o HSBC do Porto Seco Pirajá; o Itaú de Paripe; o Santander, da avenida Sete de Setembro; o Banco do Brasil do Centro; além do Itaú da Baixa dos Sapateiros e da Caixa Econômica e Itaú, da Liberdade.

As irregularidades apontadas pelos agentes foram: recusa para efetuar pagamento quando se deve digitar os numerais (quando o leitor óptico não realiza a leitura); recusa a efetuar pagamento no caixa quando a quantia é abaixo de R$ 700 e R$ 1.000; o desrespeito à lei dos 15 minutos; indisponibilidade de senha eletrônica para registro e controle dos horários de atendimento; ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC); descumprimento do prazo máximo de espera em dias seguintes a feriado prolongado, que seria 25 minutos; ausência de divisórias opacas nos caixas de atendimento; indisponibilidade de caixas para atendimento preferencial e ausência de seguranças nos caixas eletrônicos 24 horas.

O objetivo da fiscalização foi identificar irregularidades praticadas pelas instituições financeiras, que vão contra o Código do Consumidor. Entre as irregularidades verificadas pelos agentes, estavam: o cumprimento do tempo máximo de 15 minutos para o setor das agências bancárias, monitoramento de câmeras no setor de atendimento dos caixas eletrônicos, disponibilização de, no mínimo, dois seguranças nas áreas de atendimento 24 horas, disponibilização de caixas exclusivos para atendimento preferencial, no auto atendimento e no interior da agência, uso de aparelho celular no interior da agência, além de divisórias opacas nos caixas de atendimento.

adblock ativo