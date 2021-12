Balanço do governo contabiliza duas mortes no Carnaval

Duas pessoas morreram durante o Carnaval este ano. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) registrou também seis tentativas de homicídios no período da folia, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo governo do Estado. Segundo a SSP, os casos estão sendo investigados.

Apesar da alta no número de homicídios - já que em 2014 foi computada uma morte -, o governo o crescimento no número de pessoas presas em flagrante. Nos seis dias de folia, 114 pessoas foram detidas esse ano. Em 2014, foram 90 capturados. Além disso, 2.287 foliões foram levados para unidades policiais após cometerem algum tipo de crime.

Documentos perdidos

De acordo com a Polícia Militar (PM), foram recuperados 799 documentos perdidos durante o Carnaval. O cidadão pode verificar se seu documento foi encontrado por meio do site da PM. Para resgatá-lo, é necessário comparecer ao SAC do Shopping Barra, a partir de segunda, 23. Os documentos ficarão disponíveis por um mês.

