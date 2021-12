Bala atravessa janela e atinge enfermeira no Roberto Santos

Uma enfermeira foi baleada dentro do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, neste domingo, 6. J.P.R.B estava trabalhando quando uma bala perdida atravessou a janela da unidade de saúde e atingiu a vítima de raspão no quadril. O mesmo projétil ainda atingiu uma bomba de medicação.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o disparo foi efetuado durante uma troca de tiros em uma invasão conhecida como Estrada de Barro, que fica nas imediações do hospital. O caso é investigado pela 11ª Delegacia Territorial (DT), em Tancredo Neves.

A vítima recebeu atendimento no próprio Roberto Santos e passa bem. O ferimento foi leve e ela nem precisou ser internada, segundo a assessoria de comunicação da unidade médica.

