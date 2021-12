Baixa dos Sapateiros ganha camelódromo

O camelódromo inaugurado na Baixa dos Sapateiros, na rua J. J. Seabra, em Salvador, nesta segunda-feira, 16, irá beneficiar 120 comerciantes. O espaço que antes abrigava 70 vendedores foi reformado e conta com banheiros com acessibilidade, exaustores, iluminação, nova pavimentação e cobertura.

Ao todo, foram gastos R$ 420 mil nos 600 metros quadrados da área. "A Baixa dos Sapateiros tem um espaço para que pais e mães de família trabalhem em um ambiente adequado. Vamos fazer um trabalho para atrair mais clientes como acréscimo de linhas de ônibus e divulgação", disse o prefeito ACM Neto.

O local ainda está com 64 barracas ocupadas. "A prioridade das que restam será para os comerciantes já cadastrados na Semop (Secretaria de Ordem Pública) que atuam na região", contou a titular do órgão, Rosemma Maluf, que anunciou a entrega do camelódromo no Aquidabã em 20 dias.

Na cerimônia de entrega, o prefeito ACM Neto autorizou a colocação de contêineres que servirão de depósito. "É o que falta aqui. Todo mês tenho que pagar R$ 200 do carreto e do depósito. Antes, a gente convivia com esgoto, não tinha cobertura nem banheiro. A estrutura está ótima", contou a vendedora Neide Rodrigues dos Santos, 61 anos.

Os comerciantes também receberam uma área para pequenos eventos culturais para atrair mais consumidores. "É bom ver os ambulantes sendo tratados com dignidade e respeito", disse Valmir Sales Fonseca, presidente da Associação Integrada de Vendedores Ambulantes, Feirantes e Microempreendedores Individuais (Assidivam), que ainda espera intervenção da gestão municipal na Calçada, Comércio e Liberdade.

Ainda durante a cerimônia, foi anunciada inauguração da feira em Cosme de Farias em 10 dias. Até o final do ano, o mesmo tipo de intervenção será realizada em Mussurunga, Nordeste de Amaralina e Boca do Rio.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para anunciar que o projeto do novo Mercado de São Miguel está quase pronto. "A construção vai começar ainda este ano. Quando tudo isso se consolidar, irá somar na revitalização dessa área". Os bairros de São Cristóvão e Jardim Cruzeiro também devem ser contemplados com a construção de mercados.

adblock ativo