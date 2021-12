Baixa do Fiscal vai ter pista duplicada, diz prefeito

Durante a apresentação do governador do estado, o prefeito ACM Neto aproveitou para destacar intervenções feitas pelo município, como a duplicação da pista na região da Baixa do Fiscal, conhecida pelos frequentes engarrafamentos (e alagamentos).



O edital da licitação da obra foi publicado ontem, segundo o secretário de Infraestrutura, Paulo Fontana. Em até 90 dias, será divulgado o nome da empresa vencedora.



A duplicação terá um custo de R$ 8,6 milhões e será construída uma pista dupla, com canteiro central e extensão de 620 metros. Haverá também dois passeios laterais e um canal de drenagem.



Durante o evento no Centro de Convenções, o prefeito ACM Neto ressaltou também investimento de R$ 100 milhões em recapeamento da cidade e a construção de uma ligação Cajazeiras-Valéria (R$ 40 milhões). Na próxima semana, será publicado edital da obra de ligação Lapa-LIP.

