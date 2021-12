Bairros têm programações variadas para Dia das Crianças

Quem perdeu a oportunidade de curtir eventos infantis como o da viagem à infância, da Casa do Rio Vermelho, e a oferta de guloseimas e brincadeiras com palhaço, na Estação Lapa do metrô, não precisa se preocupar. Nesta segunda-feira, 12, também, haverá diversas atividades voltadas para o Dia das Crianças (veja lista abaixo).

As alternativas de diversão são muitas: feiras, apresentações circenses, mostra de cinema, festivais de música e oficinas. Em meio a tantas opções, os pais têm preferências peculiares.

A comunicóloga Camilla Pitiá, 30, costuma aproveitar a data ao ar livre, geralmente em praças, parques e zoológico. Isso porque ela acredita que as atividades externas, além de mais viáveis economicamente, oferecem sensação de liberdade para a filha Nina, 5.

"Ela não tem irmão, moramos em prédio com poucas crianças e, na rotina dela, há muita TV e jogos eletrônicos. Em espaços públicos, é possível fazer com que enxergue o mundo de uma maneira diferente, livre", diz.

A Feira da Cidade, realizada no canteiro central do Imbuí, e as atividades promovidas na Barra serão algumas das opções de Camilla, que se diz contra o lazer em shopping. "Acho cinema, por exemplo, legal. Mas ele está atrelado a estabelecimentos comerciais, que remetem a consumo".

Já a enfermeira Daiane Croesy, 35, defende que este dia é como outro qualquer e não é preciso atividades especiais. Ela revela que, geralmente, costuma fazer os mesmos passeios dos finais de semana. Os locais preferidos? Shopping centers.

"É o que os meus filhos (Maria, 11, e Luiz, 6) gostam. Ir ao cinema e fazer compras deixa eles felizes". Se este ano não fosse uma exceção - ela vai passar a data em Guarajuba, por conta do "feriadão" -, Daiane poderia aproveitar a programação infantil promovida nos shoppings da Bahia, Paralela, Bela Vista, Barra e Salvador Norte.

O primeiro Dia das Crianças de Matheus Araújo, 7 meses, será comemorado com uma visita ao projeto Tamar, em Praia do Forte. Esta se tornou uma forma de estimular o desenvolvimento do bebê.

Para o pai, o treinador de muay thai Marcos Araújo, brincar ao ar livre é mais importante do que investir em brinquedos: "Ele está descobrindo as coisas e interagindo com tudo. Nada melhor do que apresentar um projeto de preservação da natureza".

Para quem gosta de programação "pegada" verão, o Eco Park Aquático, na Estrada do Coco pode ser uma opção.

Recolhimento

Ao contrário de grande parte da população, a nutricionista Milena Castro, 33, prefere recolher-se. Constantemente, ela leva a filha Maria Eduarda, 3, para brincar em parques, praças e passear em shopping. Porém, no Dia das Crianças, a preferência é reunir os amigos da pequena ou a família para fazer lanches e brincadeiras.

"Hoje, tudo é liberado. Doces em excesso e pipoca. Fazemos bolo com cobertura e cantamos parabéns para as crianças. Assistimos a filmes e cada uma leva o brinquedo preferido. Na hora dos parabéns, colocam em cima da mesa para que todos brinquem juntos", explica.

Segundo ela, a ação é pensada para que a filha entenda melhor o significado da data, que também é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira oficial do Brasil. Quanto aos presentes, apenas coisas simbólicas.

Este ano, por exemplo, Duda, como é chamada, vai ganhar livros, adquiridos na feira aberta ao público realizada no Shopping Bela Vista: "Na semana passada, ela escolheu quatro contos, R$ 5 cada um. Guardamos os livros quando chegamos em casa e ela sabe que será o presente".

Outros eventos culturais, como a Mostra Infantil de Literatura e o Circo de Só Ler, podem ser escolhidos por aqueles que preferem atividades instrutivas.

