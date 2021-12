Bairros de Salvador ficam sem energia e Coelba culpa a Chesf

Vários bairros de Salvador ficaram sem energia por alguns minutos na manhã desta quinta-feira, 17. Há relatos de falta de eletricidade nas regiões da Liberdade, Brotas, Cajazeiras, Pituba, Sussuarana, Comércio, dentre outros.

Segundo Coelba, um problema na Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Eletrobras Chesf) teria ocasionado a queda na rede elétrica, a partir das 9h40. Cerca de 30 minutos depois, o serviço voltou a ser normalizado. A empresa baiana, no entanto, por meio da assessoria de comunicação, disse que detalhamento só com a Chesf.

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco informou, por sua vez, que os diretores estão em reunião para descobrir a causa do apagão e, assim que tudo for definido, mandará uma nota à imprensa. O órgão disse que só tomou conhecimento do problema pela imprensa, também não soube informar a extensão da queda de energia.

Por conta da interrupção, alguns serviços, como a telefonia, ficaram suspensos por alguns minutos, como relatado por alguns leitores de A TARDE. Foram apresentados problemas nos serviços de internet e de telefonia móvel e fixa. Alguns caixas eletrônicos também ficaram sem funcionar, assim como semáforos.

