Bairros de Salvador e RMS ficam sem água nesta segunda

Mais de 60% dos bairros de Salvador e e oito municípios da região metropolitana (RMS) vão ficar sem água nesta segunda-feira, 5. De acordo com a Embasa, o fornecimento será interrompido a partir das 2h da madrugada para a realização de serviços de melhoria no sistema integrado de abastecimento de água de Salvador e região metropolitana.

A previsão é que o serviço de abastecimento seja regularizado gradativamente, a partir da noite de segunda-feira, dia 6. O atendimento com carros-pipas será feito, preferencialmente para hospitais, creches e escolas.

Confira a lista de bairros que serão afetados pela falta de água:

Parte do Bonfim, Monte Serrat, Calçada, Mares, Roma, Jardim Cruzeiro, Massaranduba, Boa Viagem, Caminho de Areia, Ribeira; Iapi, Pero Vaz, parte da Liberdade, Curuzu, parte da Av. Barros Reis, Largo do Retiro, Av. San Martin, parte de Santa Mônica, Alto do Pará, parte do Cabula, Pernambués, Jardim Brasília, Engomadeira, Arraial do Retiro, Narandiba, Saboeiro,Tancredo Neves;Sussuarana, Mata Escura, Calabetão;

São Caetano, Fazenda Grande, Boa Vista de São Caetano, Capelinha; Plataforma, Alto do Luso, Ilha Amarela, Conjunto Senhor do Bonfim, Loteamento Planalto Real, Rio Sena, parte de Periperi, Alto da Teresinha, Plataforma, Itacaranha, Escada, parte de Praia Grande, Alto do Cruzeiro, parte do Lobato, São Bartolomeu, Boa Vista do Lobato, Alto da Boa Vista, Alto do Cabrito, parte do Jardim Lobato; Jardim Esperança, Loteamento Marotinho, Sete de Abril, Nova Brasília, Canabrava, Colinas de Pituaçu, Pau da Lima e São Marcos, Av. São Rafael;

Castelo Branco, Cajazeiras 2 a 7, 8, 10, 11, Fazenda Grande 1 a 4, Jardim Mangabeira, Dom Avelar, Águas Claras, Vila Canária, Pau da Lima; Pirajá, Conjunto Pirajá, Marechal Rondom, Campinas de Pirajá; Paripe, São Tomé (Parte Alta), Bate Coração, Vila Naval, Ilha de São João, Alto de Coutos, Vista Alegre, Nova Constituinte, Paripe;

São Tomé (Parte Baixa), Colina do Mar e Tubarão; Fazenda Coutos 1 a 4; Alphaville, CAB, Mussurunga, Narandiba (parte), Av. Orlando Gomes, Paralela, Patamares, São Cristovão, Trobogi, Alto Coquerinho, Itapuã, Nova Brasília, Placaford e Nova Conquista, Bairro da Paz, Loteamento Alamedas da Praia (parte),Praias do Flamengo e Stella Maris, Vila dos Sargentos, Jardim Piatã e Placaford. Ilha dos Frades, Ilha de Bom Jesus dos Passos e Ilha de Maré

Região Metropolitana - Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Amélia Rodrigues, parte de Camaçari (localidades Busca Vida e Sucupió) e parte de Simões Filho (Simões Filho I, Góes Calmon, Centro, Loteamento Luis Eduardo, Loteamento Engenho Novo, Loteamento Cristo Reis, Jardim Renatão e Pau da Rola).



