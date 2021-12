Bairros de Salvador amanhecem com pontos de alagamento nesta quarta

Salvador foi atingida por fortes chuvas na madrugada desta quarta-feira, 27, com isso, diversos bairros da capital baiana amanheceram com pontos de alagamento, há também registros de árvore caída e telhado danificado.

De acordo Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma árvore caiu na avenida ACM, próximo ao Hiper Posto, próximo ao MC Donald's. O fluxo de veículos está tranquilo no local.

Há também registro de vazamento de água na saída avenida Juracy Magalhães Jr, na saída do Vale das Pedrinhas, sentido Shopping da Bahia.

Árvore caiu na avenida ACM

A cobertura do posto Shell, da avenida Octávio Mangabeira, em Jagaribe, foi danficada. O telhado não chegou a cair, mas está pendurado.

Segundo o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), foi registrado sete alagamento de imóveis, quatro ameaçasde desabamento, nove ameaças de deslizamento, cinco árvores ameaçando cair, uma árvore caída, sete avaliações em imóveis alagados, um desabamento parcial, dois deslizamentos de terra e uma infiltração.

Pontos de alagamento

Até o momento foram registrados seis pontos de alagamento: no bairro do Imbuí, nos dois sentidos, próximo ao acesso da avenida Paralela, há também na avenida ACM, trecho do Detran.

Já no Uruguai, há alagamento nas ruas Direta e Régis Pacheco. O bairro da Calçada também amanheceu com grande fluxo de água. E a avenida Porto dos Mastros, na Ribeira, também possui alagamento.

