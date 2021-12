Bairros da Cidade Baixa ficarão sem água neste domingo

O fornecimento de água será interrompido a partir das 7h neste domingo, 28, em algumas localidades da Cidade Baixa, em Salvador. A previsão é que o serviço de manutenção seja concluído até às 18h, com plena regularização estimada em até 24 horas após a finalização.

Segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), a suspensão atinge os bairros de Caminho de Areia, Calçada, Roma, Massaranduba, Jardim Cruzeiro, Bonfim, Monte Serrat, Uruguai, Vila Ruy Barbosa, Joanes, Boa Viagem e Ribeira.

Ainda de acordo com a Embasa, a interrupção temporária não afetará os imóveis com reservatório domiciliar capaz de atender as necessidades diárias de consumo de seus ocupantes.

