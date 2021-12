Bairro do Rio Vermelho tem preparativos para festa de quinta-feira

Quem passa pelo bairro do Rio Vermelho se depara com os preparativos para a festa de Iemanjá, que terá a 94ª edição nesta quinta-feira, 2.

>>A TARDE traz guia com serviços e atrações

>>Confira as festas que vão animar o Rio Vermelho

Em diversos pontos, postos da Polícia Militar e do Corpos de Bombeiros já estão montados. Na região da Colônia de Pesca Z1, o caramanchão recebe ajustes.

Na praia, o barco Rio Vermelho, que leva o presente principal, passava nesta segunda-feira, 30, por manutenção. Gilson Alves faz parte da comissão de pescadores há 50 anos e contou que os preparativos já estão quase concluídos.

“Estamos nos derradeiros preparativos. Uma equipe está pintando os barcos que levarão o presente principal, que também já está ficando pronto. E os balaios encomendados com as oferendas chegarão no dia 1º, logo pela manhã”, disse o veterano pescador.

As atividades da festa já terão início na quarta, 1º, às 7h, com a abertura do caramanchão ao lado da Colônia de Pesca Z1, próximo ao largo de Santana, para entrega dos presentes nos balaios.

Já na madrugada do dia de louvor à orixá, na quinta-feira, será depositado o presente de Oxum, no Dique do Tororó, às 2h30. Às 4h45, uma alvorada de fogos anunciará os festejos e a chegada do presente principal – geralmente mantido em segredo até a hora em que é levado ao mar – na colônia de pescadores.

Às 15h30, o presente principal e as demais oferendas serão levados a alto mar. O encerramento dos festejos religiosos acontecerá às 18h.

Este ano, em resposta à recomendação da Polícia Militar, as apresentações musicais e sonorização em logradouros públicos foram limitadas até 22h.

A decisão foi tomada em reunião preparatória, onde o comando da Polícia Militar definiu como importante estabelecer um limite máximo de horário para emissão de som na rua.

Trânsito

Entre 4h do dia 2 e 6h do dia seguinte, 12 barreiras de trânsito isolarão vias, para segurança dos participantes. O tráfego será desviado na Av. Oceânica, próximo à rua da Paciência, na interseção com a rua Eurycles de Mattos; Av. Cardeal da Silva, proximidades da rua Almirante Barroso; Rua Oswaldo Cruz, interseção com a Av. Juracy Magalhães Jr.; na rua Conselheiro Pedro Luiz (retorno para a Av. Vasco da Gama).

Terão sentido duplo de tráfego, as ruas Marquês de Monte Santo e Odilon Santos. Será proibido circular e estacionar na rua da Paciência, largo de Santana e ruas do entorno.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo