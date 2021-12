Bairro de São Marcos tem nova creche e pré-escola

Os moradores do bairro de São Marcos contarão, a partir do próximo ano letivo, com a nova creche e pré-escola Primeiro Passo, inaugurada nesta sexta-feira, 4, pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).

A unidade escolar integra o Programa Combinado e tem capacidade para atender 405 alunos, com idade entre 0 a 5 anos.

O principal objetivo do programa é dobrar o número de vagas na Educação Infantil até o final deste ano.

Para isso, 39 creches estão sendo implantadas em diversas regiões da cidade, todas com 10 salas de aula, brinquedoteca, biblioteca, refeitório e área de lazer e acessibilidade.

O investimento para a ampliação do acesso à educação de crianças na rede, segundo a Smed, é de R$ 100 milhões e vai gerar um total de 40.379 vagas na rede municipal – 25% delas no subúrbio ferroviário.

Parcerias

Além disso, a prefeitura conta com a parceria de shoppings da capital, para a realização da rede Primeiro Passo. Ao lado da titular da secretaria, Joelice Braga, o prefeito ACM Neto aproveitou a inauguração para destacar que as novas estruturas permitem que as crianças ganhem condições de ter mais sucesso na vida escolar. “Isso garante, por exemplo, que a criança seja alfabetizada na idade certa”, destacou o prefeito.

“Vamos continuar expandindo o ensino em tempo integral porque entendemos que isso é imprescindível. Vejam como é importante para as mães e pais de família, que terão aqui uma unidade segura, com cinco refeições por dia para seus filhos”, afirmou Neto.

