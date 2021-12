Bairro de Pernambués recebe o "Procon Comunidade"

Moradores do bairro de Pernambués, em Salvador, receberão, até o dia 18 de maio, orientações sobre problemas com empresas através do programa "Procon Comunidade", da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Centro Social Urbano (CSU), localizado na Rua Thomaz Gonzaga.

“Estamos aproximando o órgão das pessoas para dar celeridade à resolução desses processos. Abrimos reclamações, orientamos e, dependendo da situação, damos entrada no processo. Quando a questão não é de nossa competência, encaminhamos o caso para os órgãos responsáveis", explicou, por nota, o diretor de assuntos especiais do órgão, Paulo Teixeira.

Desde o início do ano, já foram mais de 3 mil pessoas atendidas pelo projeto. Os próximos bairros a serem visitados são Valéria e Nordeste de Amaralina.

adblock ativo