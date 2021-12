Bairro da Saúde sofre com degradação

As ruas ainda calçadas por pedras, os casarões seculares e a tranquilidade conferiram ao bairro da Saúde, em Nazaré, ao longo dos anos, características típicas de uma pequena cidade do interior.

No entanto, esse cenário está apenas na lembrança dos mais antigos moradores. A realidade atual da região é moldada por problemas como falta de iluminação, buracos, esgoto que corre a céu aberto e grande quantidade de lixo espalhada pelas principais vias.

Além dos problemas estruturais, os moradores do local reclamam, ainda, da falta de segurança e da presença de traficantes de drogas, que ocupam casas abandonadas e em ruínas.

Morador da Saúde há 50 anos, Almir Antônio, 53, conta, com tristeza, que assistiu, de mãos atadas, à decadência do bairro onde foi criado. Na rua Jogo do Lourenço, onde costumava brincar com os amigos quando era criança, agora escorre uma água fétida proveniente de um problema no esgotamento.

"Há quatro meses, convivemos com um esgoto aberto, que escorre dia e noite e que chega até as ruas da Baixa dos Sapateiros", disse.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Empresa Bahia de Águas e Saneamento (Embasa), uma equipe do órgão foi enviada ao local, na manhã do último dia 9, e constatou que a rede coletora de esgotos está operando normalmente.

"O problema é relativo à rede de drenagem pluvial, cuja responsabilidade de manutenção é da prefeitura", informou o órgão.

A prefeitura, por meio da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), informou que vai vistoriar o local nos próximos dias.

Enquanto aguarda a solução do impasse entre os órgãos a respeito do esgoto, a moradora Maria Cristina Plácido, 63, lava diariamente a rua para tentar amenizar o mau cheiro.

"Jogo desinfetante e água para conseguir ficar um pouco mais confortável na minha casa", afirmou.

Coleta

Outra queixa constante dos moradores do bairro da Saúde é a irregularidade na coleta de lixo. De acordo com a aposentada Sônia Moreira, 61, os contêineres chegam a transbordar por conta da grande quantidade de lixo.

"Na última semana, ficamos sem coleta por cinco dias. O lixo chegou a invadir a pista", contou.

Além do mau cheiro, o problema, segundo a aposentada, tem causado o aparecimento de ratos e mosquitos. A artista plástica Thaís Marques precisou trocar a fiação do carro, que foi completamente danificada por ratos.

"Tive um prejuízo enorme. Fui obrigada a trocar todo o sistema elétrico do carro, que foi totalmente roído pelos ratos", disse.

Também por meio da assessoria, a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) informou que a coleta é efetuada diariamente, de segunda a sábado, no horário noturno.

O órgão garantiu que realizou a retirada de entulho nos próximos dias: "A situação será normalizada, com comboio composto de máquina pá-carregadeira e caçambas".

