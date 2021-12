Bairro da Paz receberá base comunitária de segurança

A comunidade do Bairro da Paz, localizada às margens da Avenida Paralela, em Salvador, receberá a sexta Base Comunitária de Segurança de Salvador e a sétima da Bahia. A Base será inaugurada pelo governador Jaques Wagner e pelo secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Barbosa, nesta quinta-feira, 13, às 15h.

Com 70 metros quadrados, a base funcionará provisoriamente em um módulo até que sejam concluídas as obras do espaço onde funcionará definitivamente. A base contará com um contingente de 20 policiais, radiopatrulhamento com quatro viaturas e motos e sistema de câmeras.

Conforme informou a Secretaria de Comunicação Social do governo da Bahia, a base está implantada próxima ao local onde ficará a definitiva, para que a comunidade se acostume com o ponto de referência do contato com a Polícia Militar.

Em Salvador, os bairros que já contam com bases comunitárias são Fazenda Coutos, Complexo de Amaralina (Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas) e Calabar. Uma outra unidade foi instalada em Itinga, em Lauro de Freitas.

