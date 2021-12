Bairro da Paz ganha base de segurança a partir de hoje

A julgar pela reação de um grupo de pessoas que, ao sair de uma igreja evangélica, desejou sorte e bênçãos aos policiais militares que chegam para trabalhar na comunidade, os moradores do Bairro da Paz estão vendo como positiva a instalação de uma base comunitária de segurança na região. A inauguração da unidade está programada para as 15h desta quinta-feira, 13.

"Agora, poderemos ficar à noite na praça do final de linha, ouvindo música. Antes, era proibido, qualquer coisa era um tumulto, nem sabíamos de onde vinham os tiros", comemorou o porteiro Fábio Santos, 31 anos, nascido no bairro. "Vai melhorar bastante para os comerciantes", reforçou Patrícia Suzart, 28, que tem uma loja de artigos agropecuários no local.

Por outro lado, tem gente que não compartilha do mesmo otimismo. "Sentimos o clima mais calmo, mas continuamos vendo as coisas acontecerem. Vamos observar a chegada da base, mas sem opinar, pois não sabemos como será nossa segurança. Não estamos contra ninguém, mas a favor da paz, independente da escolha que as pessoas façam para suas vidas", argumentou a agente de saúde Marinalva Santos, 52, coordenadora-geral do Conselho de Moradores do Bairro da Paz.

Unidade provisória

"A principal dificuldade é a relação com a comunidade, que precisa ser estreitada para que as demandas sejam atendidas. Essa aproximação resulta não só no bom trabalho de policiamento, mas traz também melhorias sociais, a exemplo da infraestrutura, saúde e educação", afirmou o tenente da Polícia Militar Henrique da Cruz Alves, 25, comandante da nova base comunitária.

A unidade funcionará, provisoriamente, em um módulo habitável, na Rua Tancredo Neves, e será transferida para uma edificação reformada no final de linha do bairro, onde ficará em definitivo.

Segundo o oficial, o imóvel ficará pronto nos próximos quatro meses. A base provisória é climatizada, tendo 120 policiais, radiopatrulhamento (quatro veículos), três motos e sistema de câmeras.

"Teremos parcerias com outros órgãos para trazer cursos de capacitação. Com a confiança da população, queremos acabar com o processo de intervenção do tráfico de drogas na comunidade", concluiu o tenente.

